Разминаю творог с мукой и яйцом — через полчаса на столе гора нежных розочек с маком. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития. Его оригинальность в том, что из обычного творожного теста получаются красивые, аппетитные розочки с хрустящей сахарной корочкой и ароматной маковой начинкой. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, рассыпчатые внутри и румяные снаружи, с контрастом нежного теста и сладкого мака, они тают во рту и исчезают со стола мгновенно. Ванильный аромат и золотистый цвет создают настроение праздника даже в будний день.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 1 яйцо, 250 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 50 г мака, щепотка соли, ванилин. Творог разомните вилкой с мягким маслом, добавьте яйцо, соль, ванилин и половину сахара, перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной около 5 мм, посыпьте оставшимся сахаром и маком, слегка прижмите скалкой. Нарежьте тесто на полоски шириной 2–3 см, каждую сверните рулетиком и защипните край, формируя розочку. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые розочки можно присыпать сахарной пудрой. Подавайте теплыми или остывшими.

