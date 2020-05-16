Разместивший фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» раскаялся

https://static.news.ru/photo/6b95ef80-9774-11ea-b53f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое молодых россиян, разместившие фотографии лидеров нацистской Германии на сайте «Бессмертного полка», во время допроса раскаялись в содеянном. Об этом 16 мая сообщили представители СК РФ.

Отмечается, что снимок Адольфа Гитлера на сайте разместил проживающий в Самаре Андрей Шабанов. Он сообщил, что сделал это со своего персонального компьютера. Шабанов полностью признал свою вину и раскаялся.

Ещё двое молодых людей — житель Перми Даниил Симонов и Вячеслав Круглов из Ульяновска — также дали показания по факту инцидента. Пермяк, опубликовавший фото предателя Власова, заявил, что сделал это ради «шутки, которая не удалась». Круглов, в свою очередь, раскаялся и пообещал, что «этого больше не повторится», передаёт ТАСС.

Ранее злоумышленники загрузили на сайт движения «Бессмертный полк» фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Фотография последнего была подписана: «полковник Алексеев В.М.». Также на сайте «Банк памяти» появилась анкета под именем «Гитле Адоль Алоисо» с фотографией Гитлера.

NEWS.ru писал, что народный артист СССР Василий Лановой назвал святотатством попытку размещения на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников. Он подчеркнул, что разделяет возмущение общественных организаций и ветеранских сообществ по этому поводу.