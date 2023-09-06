Разин не приехал на открытие памятника Шатунову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открытие памятника музыканту Юрию Шатунову в Москве

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не появился на церемонии открытия памятника Юрию Шатунову, рассказала NEWS.ru поклонница исполнителя на мероприятии. Сама она подчеркнула, что не рассчитывала увидеть здесь Разина, а также напомнила о судебных тяжбах между продюсером и певцом.

Не ожидала, что приедет или не приедет Андрей Разин. Он с ним судился, — рассказала фанатка.

Она также предположила, что официальная версия смерти Шатунова, согласно которой тот умер в результате острой сердечной недостаточности, не соответствует действительности. Женщина считает, что солиста «Ласкового мая» могли отравить.

Его привозили в больницу, я видела, с вебкамеры выложили видео в YouTube, как его друзья тащили. Отравили Юрия Шатунова зачем-то. Зачем ему желать зла, если он хороший был кумир, — добавила поклонница.

6 сентября, в день 50-летия со дня рождения Шатунова, на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника музыканту. Церемонию посетили вдова исполнителя и его дети в сопровождении охраны. В общей сложности у памятника собрались несколько сотен человек. Один из поклонников Шатунова заметил, что на церемонию не пришел ни один известный артист. Это он связал с завистью.