Если вы пропустили Международный день без Интернета, который в этом году пришёлся на 26 января, не стоит расстраиваться. Цель праздника — хотя бы на один день вырваться из «всемирной паутины». Однако, как отмечают психологи, это не совсем правильный подход и вместо насыщенного дня без социальных сетей человек может столкнуться с излишней нервозностью.

Наиболее эффективным решением на пути к минимизации зависимости от соцсетей будет отказ от них хотя бы на несколько часов вечером, перед сном. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил психолог Валентин Денисов-Мельников. Специалист советует освободившееся время уделить приятным делам и размышлениям о жизни.

Это будет полезнее, чем если вы один раз в месяц будете устраивать разгрузочный день и с нетерпением ждать, пока он закончится. Здесь можно провести аналогию. Если человек объедается в течение месяца, а потом один день посвящает лечебному голоданию, то это менее эффективно, чем если бы он каждый день потреблял пищу в разумных количествах. Стоит отметить, что некоторые люди действительно могут начать чувствовать себя менее нервно, если не будут несколько дней заходить в Сеть и оградят себя от ненужной информации. Однако если в течение разгрузочного дня ваши мысли заняты Интернетом, пользы он не принесёт, но может вызвать повышенную нервозность Валентин Денисов-Мельников психолог-сексолог психолог-сексолог

Эксперт также отметил, что полностью исключать из своей жизни социальные сети и мессенджеры не стоит. Однако пользователям, по его словам, следует научиться фильтровать поступающую информацию: читать то, что приносит удовольствие и развивает, общаться только с важными людьми. Перед тем, как взяться за телефон или открыть страницу браузера, он рекомендует задаться вопросом о цели этого действия. Её отсутствие говорит о том, что человек заходит в Интернет, чтобы заполнить внутреннюю пустоту.

Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Фильтрация информации, по мнению психолога, может понизить у многих людей уровень тревоги.

За последние десятилетия уровень цифровизации вырос в разы. Повышение уровня нашей информированности, которое произошло благодаря этому, — большой плюс. Однако человеку зачастую тяжело воспринимать такие объёмы данных и постоянно к ним адаптироваться. Из-за этого может возникать повышенная нервозность и тревога, — пояснил Валентин Денисов-Мельников.

Психолог при этом отметил, что проводить время в Сети не всегда значит тратить его впустую. С появлением «всемирной паутины» люди получили неограниченный доступ к развивающим передачам, курсам и книгам.

Как говорил знаменитый врач и философ эпохи Возрождения Парацельс: «Все есть яд, и все есть лекарство. Одна только доза делает вещество или ядом, или лекарством». При разумном использовании Интернета извлекать из него можно только пользу, — сказал Валентин Денисов-Мельников.

Как ранее писал NEWS.ru, директор департамента по работе с сервис-провайдерами и операторами связи компании ESET Алексей Косиченко считает, что Международный день без Интернета не стоит обходить стороной. По его словам, этот праздник — отличный способ побыть со своими родными и близкими, не отвлекаясь на онлайн-развлечения и мировые новости. Косиченко посоветовал провести время за настольными играми, чтением книг, сборкой моделей или в путешествии.

Директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев предложил свой вариант проведения праздника. Лучший способ начать этот день, отметил эксперт, — это утренняя пробежка. Пока бегаете, не слушайте музыку с онлайн-платформ, а сами напевайте любимые треки. Потом стоит позавтракать, посмотреть новости и приняться за давно отложенные дела.