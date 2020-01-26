https://static.news.ru/photo/576b0cce-4004-11ea-90b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году 26 января проходит Международный день без Интернета. В эти 24 часа людям предлагается забыть о Сети и вернуться к «реальной» жизни. Однако немногие готовы на целый день отложить свои гаджеты. Именно поэтому российские журналисты провели опрос, в ходе которого эксперты дали ряд советов по проведению Международного дня без Интернета.

Так директор департамента по работе с сервис-провайдерами и операторами связи компании ESET Алексей Косиченко отметил, что этот праздник не стоит обходить стороной. По его словам, Международный день без Интернета — отличный способ побыть со своими родными и близкими, не отвлекаясь на онлайн-развлечения и мировые новости. Косиченко посоветовал провести время за настольными играми, чтением книг, сборкой моделей или путешествием.

Директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев предложил свой вариант проведения праздника. Лучший способ начать этот день, отметил эксперт, — это утренняя пробежка. Пока бегаете, не слушайте музыку с онлайн-платформ, а сами напевайте любимые треки. Потом стоит позавтракать, посмотреть новости и приняться за давно отложенные дела.

Косарев предложил встретиться с друзьями, знакомиться на улице с понравившимися людьми и не только.

По пути домой зайдите в книжный. Там ещё остались бумажные книги рецептов. Возьмите себе понравившуюся, выберите рецепт и приготовьте ужин. Пусть у доставщиков еды будет выходной. И вот день без Интернета подходит к концу, — приводит слова директора института РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты и участники интернет-рынка назвали сервисы, которые будут доступны бесплатно всем пользователям. Это в первую очередь сайты госструктур, а также ресурсы «Яндекса» и Mail.ru Group.