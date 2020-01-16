https://static.news.ru/photo/5f034812-38b0-11ea-90f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Эксперты и участники интернет-рынка назвали сервисы, которые будут доступны бесплатно всем пользователям. Это, в первую очередь, сайты госструктур, а также ресурсы «Яндекса» и Mail.ru Group.

Бесплатный доступ будет организован в рамках проекта «Доступный интернет», который анонсировал президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Инициативу готовы поддержать операторы связи, у которых уже есть технический и маркетинговый опыт предоставления бесплатного доступа, сообщают «Известия».

Проект будет касаться в первую очередь мобильного интернета. Россияне смогут бесплатно пользоваться социальными сервисами, даже если у них нет денег на счёте. Но конкретно пока список таких ресурсов не разработан. Участники рынка считают, что упрощающие доступ к Сети инициативы положительно скажутся на развитии цифровой экономики, IT-отрасли, качестве повседневной жизни россиян.

Ряд экспертов считает, что россияне сами должны определить, какие сервисы им интересны. Но, скорее всего, к вышеуказанным добавятся Rambler и российская «Википедия», если она будет создана.

Некоторые аналитики считают, что в этот перечень неплохо бы внести сервисы банков с госучастием: ВТБ, Сбербанк, картографические ресурсы «Яндекса» и 2ГИС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские пенсионеры получили бесплатный Интернет. Но не все: пилотный социальный проект стартовал в нескольких районах Московской области.