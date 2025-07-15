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15 июля 2025 в 12:00

Растет в тени без хлопот и забот! Палочка-выручалочка для красивого сада!

Фото: NICOLA STOCKEN TOMKINS/Global Look Press

Физостегия виргинская — нежная скромница с характером! Этот североамериканский многолетник — идеальный кандидат для сада, где хочется красоты без лишних хлопот. Его изящные колосовидные соцветия, переливающиеся пастельными оттенками розового и сиреневого, словно акварельные мазки на фоне сочной зелени. Физостегия удивительно пластична — в тени вытягивается в стройные свечи, на солнце образует плотные кустики с яркими соцветиями.

Растение-партнёр по определению — его нежные тона гармонируют практически с любыми соседями. Особенно хороша физостегия в компании мощных растений: рядом с резными листьями бузульника или пышными метёлками астильбы она выглядит ещё воздушнее. Единственное требование — хороший дренаж, ведь застоя воды эта красавица не переносит.

Секрет: физостегия прекрасно стоит в срезке, а её увядающие соцветия приобретают благородный медный оттенок. Если растение слишком разрослось, просто выдерните лишние побеги, это лишь стимулирует более пышное цветение. Посадите её у садовой дорожки — проходя мимо, вы будете ловить себя на мысли, что её соцветия каждый день выглядят по-новому.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

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