Растет 10 лет на 1 месте и не просит ничего! Чудо-многолетник камнеломка! Саксифрага Арендса (Saxifraga × arendsii), также известная как камнеломка Арендса, представляет собой вечнозеленый многолетник, идеально подходящий для создания живописных альпинариев и бордюров. Этот гибридный вид, выведенный в начале XX века немецким селекционером Георгом Арендсом, сочетает в себе декоративность и выносливость.
Ботанические характеристики:
- Высота: 15–20 см
- Форма: плотные подушковидные куртины
- Цветы: мелкие (1–1,5 см), звездчатые, на тонких цветоносах
- Окрас: белый, розовый или красный
- Период цветения: май-июнь
- Листья: пальчато-рассеченные, образуют плотные розетки
Преимущества выращивания:
- Морозостойкость (до -35 °C)
- Долговечность (до 10 лет на одном месте)
- Устойчивость к болезням и вредителям
- Подходит для контейнерного выращивания
Интересный факт: название «камнеломка» отражает уникальную способность растения расти в расщелинах скал — его корни выделяют вещества, способствующие разрушению горных пород. В 2020 году сорт «White Pixie» получил золотую медаль на международной выставке «Плантариум» в Нидерландах.
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