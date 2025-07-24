Растет 10 лет на 1 месте и не просит ничего! Чудо-многолетник камнеломка

Растет 10 лет на 1 месте и не просит ничего! Чудо-многолетник камнеломка

Растет 10 лет на 1 месте и не просит ничего! Чудо-многолетник камнеломка! Саксифрага Арендса (Saxifraga × arendsii), также известная как камнеломка Арендса, представляет собой вечнозеленый многолетник, идеально подходящий для создания живописных альпинариев и бордюров. Этот гибридный вид, выведенный в начале XX века немецким селекционером Георгом Арендсом, сочетает в себе декоративность и выносливость.

Ботанические характеристики:

Высота: 15–20 см

Форма: плотные подушковидные куртины

Цветы: мелкие (1–1,5 см), звездчатые, на тонких цветоносах

Окрас: белый, розовый или красный

Период цветения: май-июнь

Листья: пальчато-рассеченные, образуют плотные розетки

Преимущества выращивания:

Морозостойкость (до -35 °C) Долговечность (до 10 лет на одном месте) Устойчивость к болезням и вредителям Подходит для контейнерного выращивания

Интересный факт: название «камнеломка» отражает уникальную способность растения расти в расщелинах скал — его корни выделяют вещества, способствующие разрушению горных пород. В 2020 году сорт «White Pixie» получил золотую медаль на международной выставке «Плантариум» в Нидерландах.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!