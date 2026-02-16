Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 21:35

Рассыпьте семена прямо по снегу в марте — получите сильные всходы и раннее цветение

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Март — идеальное время для посева холодостойких однолетников прямо в снег: это природная стратификация, которая дает сильные всходы и раннее цветение.

Пока земля еще мерзлая или покрыта снежным настом, можно бросить семена прямо на его поверхность. Талая вода втянет их в почву, они пройдут естественную закалку холодом и взойдут, как только установится плюсовая температура. Этот способ идеален для растений, которые не боятся заморозков и имеют прочную оболочку. Лучшие кандидаты для такого посева: календула (ноготки) с ее яркими оранжевыми и желтыми «солнышками», василек (особенно сорта с голубыми и розовыми цветками), эшшольция с шелковистыми чашечками, однолетняя гипсофила, создающая воздушное облако, и неприхотливые космеи.

Секрет успеха прост: выберите солнечное место на участке, где снег уже начал подтаивать и образовалась рыхлая корка. Рассыпьте семена прямо по снегу, стараясь делать это равномерно. Не присыпайте их землей — снег и вода сделают это за вас. Такие цветы развиваются быстрее рассадных, имеют более мощную корневую систему и зацветают почти на две недели раньше.

Ранее был назван неприхотливый цветок с махровыми соцветиями, напоминающими огромные помпоны.

Проверено редакцией
Читайте также
Как подготовить комнатные растения к весне: 7 шагов до идеального цветения
Семья и жизнь
Как подготовить комнатные растения к весне: 7 шагов до идеального цветения
Дачники, посадите в тень этот многолетник: будет радовать цветением десятилетиями без ухода
Общество
Дачники, посадите в тень этот многолетник: будет радовать цветением десятилетиями без ухода
Юрист анонсировал штрафы для дачников за сорняки на участках
Россия
Юрист анонсировал штрафы для дачников за сорняки на участках
Россиян предупредили о штрафах за розжиг костра на дачном участке
Россия
Россиян предупредили о штрафах за розжиг костра на дачном участке
Не знаю проблем с этим цветком: растет на одном месте 50 и более лет, становясь только краше
Общество
Не знаю проблем с этим цветком: растет на одном месте 50 и более лет, становясь только краше
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На пляж в Британии выбросило тысячи необычных моллюсков
Мурашко сообщил о новой функции в MAX для работающих россиян
Кадыров назвал условие выдвижения своей кандидатуры на выборах главы Чечни
Умер легендарный актер из «Крестного отца»
Стало известно, когда российская делегация прилетит на переговоры в Женеву
Российское «Торнадо» накрыло элитный отряд Буданова
Театр Кадышевой задолжал миллионы рублей и получил иск в суд
Названы пять роковых ошибок российских вкладчиков
Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой
Сразу над тремя городами на побережье Черного моря раздались взрывы
ПВО сбила 21 вражеский дрон за четыре часа
Главврача больницы в Карелии уволят после гибели двухлетней девочки
Ушел из жизни бывший тренер Авербуха и Жулина
Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке ChatGPT
Краснодарский аэропорт приостановил работу
Прокурор потребовал наказать родственников террориста из «Крокуса»
«Делятся с ними едой»: Кадыров рассказал об одном открытии пленных ВСУ
Киеву пообещали энергетический Армагеддон за атаки на Россию
В Росси могут появиться новые алкотестеры
Импорт на маркетплейсах могут обложить налогом
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.