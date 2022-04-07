Расстрелы не помогут: как коррупция будет эволюционировать под санкциями

Санкции и международная изоляция России грозят «колоссальным» расцветом коррупции в стране. Такое мнение высказал представитель правительства РФ в судах Михаил Барщевский. По его мнению, жёсткие меры противодействия коррупционерам, вплоть до массовых казней, не дают ожидаемого результата, о чём говорит китайский опыт. С ним согласились и эксперты, опрошенные NEWS.ru. По их мнению, ограничение прав и свобод граждан, а также сворачивание информационной открытости в РФ будут только усугублять ситуацию. Для борьбы с этим негативным явлением необходимы не только репрессивные меры, но и просветительские, а главное — политическая воля.

Прогрессирование масштабов

Выступая на круглом столе в рамках конференции НИУ ВШЭ с участием представителей бизнеса и научного сообщества, полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский подчеркнул, что на фоне жёстких санкций из-за происходящего на Украине, РФ ждёт повышение уровня коррупции «в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции».

Ужесточение наказания, как считает Барщевский, не является панацеей. В качестве примера он привёл Китай, где «даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят». По его мнению, для преодоления этой социальной патологии необходимо наличие гражданского общества и политическая конкуренция.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С Михаилом Барщевским согласились в международной организации Transparency International (властями РФ включена в реестр иноагентов). Как отметил в беседе с NEWS.ru руководитель российского отделения этой структуры Илья Шуманов, на рост коррупции в РФ повлияют несколько факторов.

Михаил Барщевский — достаточно грамотный специалист, который хорошо разбирается в вопросах государственного управления и противодействия коррупции. Он опирается на совершенно прагматичные и правильные постулаты. Изоляция России и санкции — это не только про негативные последствия для экономики, но и ещё про закрытие публичной информации, ликвидацию последних очагов гражданского общества, преследование журналистов-расследователей и устранение политической конкуренции. Уход крупных компаний из РФ повлияет на бизнес, а системы «антикоррупционного комплаенса», разумеется, будут теперь уходить в сторону. А самое главное — это система обхода санкций. Скорее всего, для обеспечения нужд экономики будут налаживаться серые схемы импорта и экспорта. Сейчас уже все открыто говорят об использовании криптовалют для обхода санкционных программ, чтобы создавать альтернативную финансовую систему. Всё это будет влиять на прогрессирование масштабов коррупции. Илья Шуманов генеральный директор российского отделения Transparency International генеральный директор российского отделения Transparency International

Также он отметил, что «в Китае коррупция цветёт» на всех уровнях и никакие репрессивные меры, вплоть до массовых расстрелов, не останавливают её. То есть очевидно, констатирует Шуманов, что «жёсткий метод не работает».

Собеседник NEWS.ru добавил, что коррупция в органах государственного аппарата — это «только одна сторона медали, вторая — это общество». Он напомнил, что есть и взяткополучатели, и взяткодатели. С последними «не идёт никакой работы» вне практики наказания за те или иные преступления и правонарушения.

Илья Шуманов Из личного архива Ильи Шуманова

Терпимость к коррупционным практикам — это главное зло, поэтому сегодня очень важно заниматься антикоррупционным просвещением. Такое образование сработает в течение десятилетия усиленной и полномасштабной работы. Именно такими методами, например, в скандинавских странах смогли преодолеть терпимость к коррупционным проявлениям, где соответствующую этику воспитывали в школах, детских садах. То есть это не только про непосредственную коррупцию, но и про этичность поведения, честность по отношению к другим, — подчеркнул представитель международной организации.

Стремиться к внятным правилам

Илья Шуманов считает маловероятным локализацию масштабов коррупции в РФ. Скорее, прогнозирует собеседник NEWS.ru, будет наблюдаться «обратный тренд в плане восприятия данного явления в силу международной изоляции, сворачивания системы электронных сервисов и открытых данных, а также стремительного развития репрессивного законодательства».

По словам Шуманова, любая страна в таком положении является fragile state, то есть «хрупким государством», система управления которым вкупе с международным санкционным давлением «не будет способствовать сворачиванию коррупционных практик».

Также он напомнил, что недавно Россия покинула Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) — эта международная организация была одна из немногих, с которыми Москва была готова работать в сфере противодействия коррупции.

Похожего мнения придерживается экс-депутат Госдумы Олег Шеин. По его мнению, самым эффективным методом борьбы с коррупцией является гражданский контроль.

Правила эти должны быть достаточно ясными, понятными и прозрачными. Только открытая, свободная дискуссия позволяет увидеть возникающие проблемы, оценить их степень и принимать решения. А отсутствие таких дискуссий, обменов мнений и других демократических процедур влечёт за собой разрушение всей государственной конструкции. Мы наблюдали это, когда нам говорили о сотнях миллиардов долларов, которые фактически утрачены [из-за санкций и арестованы за рубежом], потому что «мы здесь власть и как хотим, так и будем делать». Даже в замкнутых политических системах можно стремиться к внятным правилам. Например, плохо, что госкорпорации участвуют в публичных торгах с так называемыми единственными поставщиками, которые выставляют наиболее высокие цены. Но мы видим, что годами решения не принимаются, потому что существующую вертикаль это вполне устраивает. Олег Шеин экс-депутат Госдумы экс-депутат Госдумы

Артём Соболев/NEWS.ru

В свою очередь доктор политических наук Юлий Нисневич в беседе с NEWS.ru назвал слова Михаила Барщевского «демагогией». Также, по его мнению, не очень ясно, что полпред кабмина в судебных инстанциях имел в виду под гражданским обществом.

Я не понимаю, почему Барщевский, который, кстати, сам, мягко говоря, не очень государственный служащий, что он нам рассказывает очевидные вещи? Это называется демагогией. Причём я не очень понимаю, что он имеет в виду под гражданским обществом. Там есть, на самом деле, другая конструкция — гражданский, общественный контроль. А гражданское общество — это ни о чём. Юлий Нисневич политолог политолог

По его мнению, политическая конкуренция позволит отстранять от власти тех, кто замешан в коррупции. А при гражданском контроле общество следит за тем, что происходит, и своевременно сигнализирует власти о тех или иных коррупционных событиях.