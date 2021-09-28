Расследование об отравлении Навального получило телевизионную премию «Эмми»
Сергей Князев
Сергей Князев
10:38, 29 сентября 2021
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Расследование покушения на Алексея Навального, которое проводили журналисты нескольких СМИ, удостоено телевизионной премии «Эмми» в номинации «Репортаж-расследование в новостной программе». Об этом сообщается в официальном Twitter премии.
Наградой отмечен сюжет о результатах расследования, показанный в эфире CNN. Вместе с CNN расследованием занимались The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Оппозиционный российский политик Алексей Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске, когда ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Местные медики, обследовавшие мужчину, основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Причины проблем со здоровьем установить не удалось. Ядов в моче Навального омские медики не обнаружили.
Позднее он был перевезён самолётом на лечение в Германию, после чего правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков сообщило, будто бы Навальный был отравлен субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».