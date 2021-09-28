Расследование об отравлении Навального получило телевизионную премию «Эмми»

Расследование покушения на Алексея Навального, которое проводили журналисты нескольких СМИ, удостоено телевизионной премии «Эмми» в номинации «Репортаж-расследование в новостной программе». Об этом сообщается в официальном Twitter премии.

Наградой отмечен сюжет о результатах расследования, показанный в эфире CNN. Вместе с CNN расследованием занимались The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

The #NewsEmmys Award for Outstanding Investigative Report in a Newscast goes to "CNN/Bellingcat Investigation into the Poisoning of Russian Opposition Leader Alexey Navalny," @CNN @AC360 . pic.twitter.com/7YEKiNJHbE — News & Documentary Emmys (@newsemmys) September 29, 2021

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске, когда ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Местные медики, обследовавшие мужчину, основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Причины проблем со здоровьем установить не удалось. Ядов в моче Навального омские медики не обнаружили.

Позднее он был перевезён самолётом на лечение в Германию, после чего правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков сообщило, будто бы Навальный был отравлен субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».