Минобрнауки утвердило проходные баллы ЕГЭ в этом году

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации обнародовало проходные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ). Утверждённый проект, в соответствии с которым определяется минимальный балл экзамена, позволяющий вузам брать выпускников школ на обучение, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По математике планка установлена на уровне 39 баллов, по русскому языку — 40 баллов. Также известно, что минимальный балл ЕГЭ по иностранному языку составил 30 баллов, а по истории — 35.

Что касается физики и химии, школьникам, планирующим поступать в соответствующие вузы, потребуется сдать эти предметы как минимум на 39 баллов. Минимальный балл по географии и литературе составил 40, информатике — 44, а по обществознанию — 45.

В прошлом году Минобрнауки устанавливало аналогичный порог.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что обязательных ЕГЭ по другим предметам, кроме математики и русского языка, пока не планируется. В ведомстве считают, что в настоящее время увеличивать число обязательных предметов итоговой аттестации нецелесообразно.