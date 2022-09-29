Раскрыты нюансы применения ядерного оружия на Украине Военный историк Норин назвал «глубокой ошибкой» саму демонстрацию готовности применить ядерное оружие

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Военный историк Евгений Норин в разговоре с NEWS.ru раскрыл нюансы применения ядерного оружия, в том числе и на Украине. По его словам, использование ЯО еще не означает взаимного уничтожения крупнейших держав, например РФ и США — ЯО могут применить против пусковых шахт, стратегических объектов или по безлюдным территориям для демонстрации серьезности намерений. Собеседник также предостерег от применения ЯО любого, кто хотя бы допускает подобный сценарий развития событий.

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Польши Збигнева Рау — по его словам, если РФ применит ЯО на Украине, то в конфликт вмешается НАТО. По мнению Норина, выступление дипломата — элемент давления на Москву на предмет проведения «красных линий».

Поймите простую вещь — в ЯО само словосочетание «ядерное оружие» значит не меньше, чем его поражающие факторы. ЯО по разрушительности сравнимо с очень мощными обычными бомбами, но сам факт применения РФ ЯО станет холодным душем и шоком для мира, так как со времен Хиросимы и Нагасаки оно не применялось. Я полагаю, что ТЯО не применят, и если у кого-то такие планы есть — то не следует его реализовывать, это глубокая ошибка, как и сами угрозы его применения, — рассказал Норин.

Историк добавил, что ЯО — «не супероружие, уничтожающее все на свете», его можно использовать в разных форматах, однако демонстративное «накручивание ставок», в том числе и Варшавой, может привести к неконтролируемому обмену ядерными ударами.

Это и может нас привести к ситуации, когда стороны начнут неконтролируемо обмениваться ядерными ударами. Я бы не хотел, чтобы ради демонстрации серьезных намерений стороны разменяли Филадельфию на Санкт-Петербург. А каждый шаг в эту сторону приближает нас к ядерному апокалипсису, от чего нас всех Господи убереги. Поляк не то, что не понимает, что говорит, он демонстративно накручивает ставки, — подытожил Норин.

Глава МИД Польши Збигнев Рау накануне не исключил использования сил НАТО на Украине в рамках ответа на возможное применение Россией ядерного оружия. По его словам, НАТО могут при этом сценарии применить обычное вооружение и «необязательно с украинской территории».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он. Блинкен добавил, что Вашингтон заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.

Накануне экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала воспринимать всерьез заявления Путина о возможном использовании ядерного оружия. По ее мнению, серьезное отношение к его словам — это признак не слабости, а политической мудрости.