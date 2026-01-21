Раскрыто, как получить компенсацию за разбитое при уборке снега авто Юрист Крохин: получить деньги за разбитое при уборке снега авто можно через суд

Если сотрудники коммунальных служб при уборке снега повредили имущество, можно взыскать с них компенсацию, заявил NEWS.ru член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ юрист Константин Крохин. По его словам, важно зафиксировать ущерб, скрупулезно собрать и предоставить доказательства, получить соответствующие документы и направить иск в суд.

Взыскать компенсацию можно. Главное — зафиксировать ущерб. Советую вызвать полицию. У вас будет на руках материал проверки с номером. После нужно вызвать оценщика. Он сфотографирует повреждения, вызовет представителей компании, обслуживающей территорию. А дальше вы направляете претензию. Если вам не ответили, можно идти в суд, — рассказал Крохин.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что на сугробы у подъезда и во дворе можно пожаловаться в управляющую компанию. Он отметил, что письменное обращение будет эффективнее телефонного звонка. Собеседник пояснил, что отправить обращение с просьбой убрать сугробы во дворе можно через мобильное приложение «Госуслуги Дом».