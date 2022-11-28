Раскрыта связь генетики и лишнего веса Генетик Колесникова рассказала о тесте, который поможет избежать ошибок в похудении

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Генетик, член Экспертного совета лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова рассказала «Известиям», что генетический тест поможет сэкономить время и силы на поиск эффективной диеты в борьбе с избыточным весом. Врач пояснила, что каждый человек обладает уникальным набором генов, которые тем или иным образом помогают организму усваивать пищу. Она добавила, что гены, которые кодируют специальные белки, которые участвуют в окислении жиров и регулируют расход энергии, могут функционировать иначе у конкретного человека, а это может означать предрасположенность к лишнему весу.

Средства, которые помогли одному человеку, могут оказаться бесполезны для другого. Вовне нужно искать мотивацию, а вот подобрать эффективную схему похудения можно только отталкиваясь от возможностей и особенностей своего организма, в том числе генетических, — сказала Колесникова.

Специалист отметила, что на основе точных данных врачи смогут дать индивидуальные и максимально эффективные рекомендации, чтобы избавиться от проблемы.

Врач общей практики Анастасия Жданова ранее рассказала, что ускорение обмена веществ организма и компенсация недостатка света способствуют сохранению желаемого веса в зимнее время. Эксперт отметила, что для этого нужно чаще проводить прогулки на свежем воздухе и занятия в тренажерном зале. Для восполнения недостатка света необходимо увеличить яркость искусственного освещения.