Назван способ не набрать лишний вес зимой Врач Жданова: ускорение обмена веществ позволит не набрать лишний вес зимой

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Врач общей практики Анастасия Жданова рассказала «Известиям», что ускорение обмена веществ организма и компенсация недостатка света способствуют сохранению желаемого веса в зимнее время. Эксперт отметила, что для этого нужно чаще проводить прогулки на свежем воздухе и занятия в тренажерном зале. Для восполнения недостатка света необходимо увеличить яркость искусственного освещения.

Это физиологический процесс, связанный с накоплением жировой ткани. Зимой холодно, меняется рацион, меньше света и солнца, организм человека испытывает стресс, что является сигналом и запускает физиологические процессы, которые способствуют прибавке веса, — рассказала Жданова.

Она порекомендовала избегать диеты, которые предполагают голодание, так как они имеют ограниченный эффект. Врач пояснила, что при таких диетах вес снижается не за счет жировой ткани, а за счет мышечной массы.

Диетолог Зоя Богданова ранее рассказала, что раздражительность, низкий иммунитет, плохая память и тусклые волосы могут быть признаками обезвоживания. Эксперт пояснила, что зимой организм особенно нуждается в воде из-за попытки организма согреться. Она отметила, что еще один признак обезвоживания — когда человек после приема пищи не испытывает чувство насыщения, так как организм не видит разницы между голодом и жаждой.