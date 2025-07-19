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19 июля 2025 в 21:29

Раскрыта причина резкого падения цен на арбузы в России

Доцент Капустина: причиной снижения цен на арбузы стал богатый урожай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Благоприятные погодные условия для выращивания бахчевых привели к богатому урожаю арбузов и спаду цен на них в 2025 году, рассказала RG.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина. Тенденция отражает классический рыночный механизм спроса и предложения, пояснила она.

Эксперт указала на то, что производители смогли увеличить объемы поставок, что привело к изменению ценообразования в пользу потребителей. В частности, Волгоградская и Астраханская области, как и другие традиционные регионы-производители, сообщают о высокой урожайности при хорошем качестве плодов. При этом транспортные издержки остаются предсказуемыми, отметила Капустина.

Также она указала на влияние на цены таких факторов, как конкуренция между поставщиками и сезонность. Массовое созревание урожая в июле требует быстрой реализации, при этом ретейлеры стремятся привлечь покупателей низкими ценами, используя арбузы как товар-локомотив.

Ранее сообщалось, что минимальные розничные цены на арбузы по состоянию на середину июля 2025 года снизились в России на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Цены на дыни у ретейлеров остаются на прошлогоднем уровне — 99 рублей за килограмм.

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