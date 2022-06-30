Раскрыта новая мошенническая схема с покупкой товаров из IKEA В России раскрыли новую мошенническую схему, связанную с покупкой товаров из IKEA

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В России участились случаи мошенничества, связанные с продажей товаров из IKEA. Аферисты предлагают купить у них товары из закрывшейся сети магазинов, а после перевода денег пропадают, сообщают «Известия». Всего в стране официально возбуждено три уголовных дела по подобному сценарию.

В качестве примера издание приводит показания потерпевших. С одной из них на связь вышел неизвестный человек и представился сотрудником IKEA. Он потребовал от женщины заранее оплатить заказанный ею диван, а после совершенного перевода исчез.

Другая жертва мошенничества оказалась обманутой участником «соседского» чата в Telegram. Она заказала у него 500 бокалов и перечислила аванс в размере 50% от общей стоимости. Аферист также перестал выходить на связь.

Третья пострадавшая сама вышла на связь со злоумышленником — она обнаружила его объявление о продаже товаров в одной из социальных сетей в сообществе «Ищу IKEA» и совершила заказ. В итоге она не получила его и лишилась денег.

Глава компании «Этерна» Дмитрий Томилин уверен, что от подобных афер никто не застрахован и единственный способ защититься — перестать оформлять покупки.

На 100% защитить себя можно, только полностью отказавшись от товаров ушедших марок. В противном случае рисков избежать не получится, — рассказал он.

Ранее россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества. Аферисты начали обзванивать россиян и представляться службой поддержки сотовых операторов, уговаривая их настроить переадресацию СМС-сообщений. Таким образом у злоумышленников появляется прямой путь в онлайн-банк своей жертвы.