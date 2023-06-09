Названы признаки опасного заболевания глаз Врач Миргородская назвала покраснение глаз одним из признаков глаукомы

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Затуманенность зрения, покраснение глаз, слезотечение, появление пелены или радужных кругов перед глазами могут свидетельствовать о развитии глаукомы, болезни, которая приводит к полной слепоте, предупредила врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская. Она рассказала LIFE.ru, что на ранних стадиях глаукома протекает бессимптомно, поэтому следует обратиться к специалисту и измерить внутриглазное давление.

Внутриглазное давление или офтальмотонус — это ключевой параметр, на который обращают внимание врачи-офтальмологи при диагностике глаукомы. Как правило, при повышенном внутриглазном давлении человек не испытывает никаких болезненных ощущений, — подчеркнула специалист.

По словам врача, симптомы возникают на поздних стадиях, когда зрение уже значительно ухудшилось. Восстановить его практически невозможно. Поэтому Миргородская советует обращаться в больницу при первых подозрениях. Это особенно важно для людей старше 40 лет и для тех, у кого есть наследственная предрасположенность к заболеванию.

Врач-офтальмолог Валентина Меркулова ранее рассказала, что солнцезащитные очки помогают снизить риски развития рака. Эксперт подчеркнула, что их следует носить в любую погоду и время года, чтобы защитить глаза и кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей.