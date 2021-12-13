Суд запретил Рашкину выходить из дома по ночам

Басманный районный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину до 13 февраля 2022 года посещать охотничьи угодья и покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в суде. Кроме того, Рашкину запрещено отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться средствами связи и Интернетом, а также общаться со свидетелями и другими фигурантами по уголовному делу.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий, — цитирует агентство пресс-службу суда.

Адвокат парламентария Константин Лазарев назвал это решение безосновательным. Он заявил, что оно будет обжаловано.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося.

В ночь на 29 октября рядом с посёлком Лысые Горы без получения разрешения был убит лось. Неподалёку от места разделки туши силовики обнаружили два чехла от ружей. В одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором — тренога, патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории найдены стреляные пуля и гильза. Они направлены на экспертизу.