РАНХиГС увольняет отрицавшего холокост профессора

https://static.news.ru/photo/4228a544-609f-11eb-af11-fa163e074e61_660.jpg Фото: СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ/facebook.com

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте не считает допустимым продолжение трудовых отношений с профессором из Санкт-Петербурга Владимиром Матвеевым, который в ходе вебинара для учителей отрицал факт холокоста, сообщили в вузе.

Там отметили, что преподаватель принял участие в вебинаре по личной инициативе, он не предупредил об этом руководство учебного заведения.

Опубликованные высказывания В. В. Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в Дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Руководство института считает неприемлемым продолжение В. Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС, — сообщили в университете журналистам РИА Новости.

Там отметили, что выступление Матвеева не имеет отношения к академии, а также к её образовательной, научной и экспертной деятельности.

Руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, где также работает профессор, пока не прокомментировали ситуацию.

Накануне в Санкт-Петербурге прошёл вебинар для школьных учителей по теме «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица», на котором выступил профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев. В ходе своего выступления он заявил, что «холокоста не было», газ нацисты использовали для дезинфекции помещений, а топлива для сжигания людей у немцев не хватало. По мнению профессора, этот «миф» распространяется из-за выгоды для Израиля, поддержки еврейских общин США и «иммунитета евреев против критики».

Доцент Матвеев является полковником в отставке и имеет стаж педагогической работы более 30 лет. У него есть научные степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии, он член Академии военных наук и Академии геополитических проблем. В университете профессор преподаёт студентам такие предметы, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.

27 января во всём мире отмечают День памяти жертв холокоста. В современной научной литературе словом «холокост» обозначают политику нацистской Германии по целенаправленному геноциду евреев в 1993–1945 годах. Жертвами преступлений, совершённых в рамках этой политики, стали шесть миллионов человек. Крупнейшим лагерем смерти, где убивали евреев, был расположенный на территории Польши Освенцим, освобождённый Красной армией в 1945 году, писал NEWS.ru.