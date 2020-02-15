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Дальневосточного леопарда, раненного в Приморье, отправили самолётом в Москву для удаления доброкачественной опухоли.

Дикую кошку подобрали в марте 2019 года в тяжёлом состоянии после того, как её сбил автомобиль. После реабилитации у животного обнаружилась опухоль, которую решено было оперировать в Москве.

Как рассказал РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков, леопарда перевезут на безвозмездной основе самолётом «России» «Леолёт». Уже сегодня его встретят в аэропорту Шереметьево специалисты Московского зоопарка для дальнейшего сопровождения.

Дальневосточный леопард является редчайшей кошкой в мире. Основная часть популяции обитает в нацпарке «Земля леопарда», в 2018 году здесь жили 91 взрослая особь и 22 котёнка.

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