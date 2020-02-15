Дальневосточного леопарда, раненного в Приморье, отправили самолётом в Москву для удаления доброкачественной опухоли.
Дикую кошку подобрали в марте 2019 года в тяжёлом состоянии после того, как её сбил автомобиль. После реабилитации у животного обнаружилась опухоль, которую решено было оперировать в Москве.
Как
Дальневосточный леопард является редчайшей кошкой в мире. Основная часть популяции обитает в нацпарке «Земля леопарда», в 2018 году здесь жили 91 взрослая особь и 22 котёнка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что индийские хирурги потерпели фиаско при попытке установить тигру протез лапы. Операцию они провели успешно, однако животное не приняло искусственную конечность. Когда хищник по кличке Сахебрао пришёл в себя после наркоза, он начал срывать протез, даже не попытавшись встать. В итоге медикам пришлось демонтировать устройство.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен