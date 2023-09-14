Рамилю Искандер снимут со спектаклей в РАМТ после задержания

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Рамиля Искандер

Спектакли в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) с участием актрисы Рамили Искандер не будут исключать из репертуара, однако она не будет исполнять роли, заявили NEWS.ru в пресс-службе театра. По словам его представителей, она снята с участия в РАМТ, ее роли будут переданы другим актрисам. В пресс-службе также подчеркнули, что они не обладают какой-либо информацией о задержании Искандер.

Спектакли с участием актрисы останутся в репертуаре, но ее роли заменят другими актрисами. Мы уже говорили, что о задержании сами узнали из новостей, никакой другой информацией мы не располагаем, — заявили сотрудники театра.

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) была задержана с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина, запрещенные к обороту вещества были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Против артистки возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

В Госдуме ранее отреагировали на задержание Искандер. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов подчеркнул, что ее необходимо судить по всей строгости закона России. Он подчеркнул, что закон един для всех, никакие регалии не могут освободить человека от уголовной ответственности.

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