Ракова рассказала, сколько москвичей с COVID госпитализируют ежедневно

https://static.news.ru/photo/b3c3f278-2033-11eb-96ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве вызывает у столичных властей беспокойство. Как сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова, каждый день в столичные больницы попадает почти полторы тысячи человек с COVID-19.

Ракова заметила, что суточный прирост заболевших в Москве впервые с мая превысил 6 тысяч. Но организации здравоохранения справляются с наплывом пациентов.

В больницы поступают ежедневно 1,3–1,4 тыс. пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки были госпитализированы 1415 человек. Всего в Москве к настоящему моменту развёрнуто свыше 15 тыс. коек. В настоящий момент занято около 70% этого фонда, — цитирует Ракову ТАСС.

Эти цифры, отметила она, учитывают и новые госпитали, подготовленные специально под коронавирус. При этом, по её словам, в полном объёме сохранён плановый приём больных в клиники, а показатели оказания экстренной помощи, не связанной с COVID-19, превышают прошлогодний уровень.

Заммэра также призвала заразившихся не заниматься самолечением. Она подчеркнула, что коронавирус является серьёзным заболеванием, которое не допускает легкомышленного отношения. Она указала, что московские врачи уже имеют очень большой опыт лечения инфекции и действуют по отработанным схемам.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективным лекарством от COVID-19 может оказаться обычный аспирин, который используется в качестве препарата, разжижающего кровь. Этот медикамент протестируют в Великобритании.