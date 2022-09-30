Работодатели могут вернуть повестки в военкомат при одном условии «Объясняем.рф»: работодатели должны вернуть повестки в военкомат, если их нельзя вручить сотрудникам

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Если работодатель не может вручить повестку своему сотруднику, он должен вернуть ее обратно в военкомат, пишут авторы портала «Объясняем.рф». Это единственное условие для возвращения документа. При этом сотрудник отдела кадров должен оповестить сотрудника о пришедшем документе и порекомендовать ему явиться в здание военного комиссариата.

Сотрудник кадрового подразделения должен уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему необходимо явиться для получения повестки под подпись. В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть её в военный комиссариат, — говорится в публикации.

Отмечается, что эти рекомендации касаются и тех работодателей, чьи сотрудники находятся в отпуске. При невозможности вручения повестки они должны быть сданы обратно.

Ранее адвокат Лев Тропин в беседе с NEWS.ru рассказал, что повестку в военкомат призывнику имеют право вручить представители правоохранительных органов, военкомата или работодатель, и только под личную подпись гражданина. Юрист отметил, что направление документа через почтовый ящик, заказное письмо, e-mail, портал «Госуслуги» не имеет юридической силы. Если в квитке о получении повестки нет подписи, то она считается недействительной, подчеркнул он.