Работодатели назвали условия приёма на работу возрастных кандидатов

https://static.news.ru/photo/42031026-f512-11e9-acfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Большой опыт и обширные профессиональные знания являются главными условиями, при которых большинство российских работодателей готовы принять на работу кандидата в возрасте старше 50 лет. Данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка приводит РБК.

Опытных и профессионально эрудированных сотрудников, перешагнувших 50-летний возрастной рубеж, готовы взять на работу 63% работодателей. Ещё один важный пункт — готовность пожилых специалистов обновлять свои навыки и повышать квалификацию. Таких сотрудников готовы взять на работу 42% работодателей. При этом 43% работодателей готовы компенсировать специалисту недостающие для учёбы финансовые средства.

Ещё 41% работодателей в РФ готовы брать взрослых специалистов, если те заинтересованы в долговременной занятости. Знакомство пожилых с современными технологиями является плюсом для 36% работодателей, а готовность стать наставником для молодых положительно воспринимается 34%. Кроме того, 18% работодателей готовы взять к себе специалиста, который ранее работал на конкурентов.

Главными преимуществами возрастных соискателей работодатели называют ответственное отношение к работе (66%), большой опыт трудовой деятельности (62%), а также приемлемые зарплатные ожидания (35%), готовность руководить командой и быть наставником для молодых сотрудников (22%). Для 15% работодателей имеет значение личный авторитет опытных специалистов.

При этом наиболее подходящей сферой для специалистов в возрасте старше 50 лет 58% респондентов назвали образование. На втором месте идут производство и промышленность — 54%. 52% указали госслужбу. Наименее подходящими отраслями для пожилых посчитали IT, телеком и маркетинг — по 5%.

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