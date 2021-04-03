Работодатели назвали условия приёма на работу возрастных кандидатов

Большой опыт и обширные профессиональные знания являются главными условиями, при которых большинство российских работодателей готовы принять на работу кандидата в возрасте старше 50 лет. Данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка приводит РБК.
Опытных и профессионально эрудированных сотрудников, перешагнувших 50-летний возрастной рубеж,
Ещё 41% работодателей в РФ готовы брать взрослых специалистов, если те заинтересованы в долговременной занятости. Знакомство пожилых с современными технологиями является плюсом для 36% работодателей, а готовность стать наставником для молодых положительно воспринимается 34%. Кроме того, 18% работодателей готовы взять к себе специалиста, который ранее работал на конкурентов.
Главными преимуществами возрастных соискателей работодатели называют ответственное отношение к работе (66%), большой опыт трудовой деятельности (62%), а также приемлемые зарплатные ожидания (35%), готовность руководить командой и быть наставником для молодых сотрудников (22%). Для 15% работодателей имеет значение личный авторитет опытных специалистов.
При этом наиболее подходящей сферой для специалистов в возрасте старше 50 лет 58% респондентов назвали образование. На втором месте идут производство и промышленность — 54%. 52% указали госслужбу. Наименее подходящими отраслями для пожилых посчитали IT, телеком и маркетинг — по 5%.
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