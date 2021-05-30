Работодатели рассказали, как относятся к орфографическим ошибкам в резюме

https://static.news.ru/photo/ed636f18-c14b-11eb-97cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 50% работодателей откажут соискателю, если увидят в его резюме орфографические или пунктуационные ошибки. Это показали итоги опроса, проведённого исследователями сервиса по трудоустройству SuperJob.

Около 17% рекрутеров «забракуют» кандидата на любую должность, если увидят ошибки в тексте резюме. Ещё 33% сделают это, только если человек претендует на вакансию, где грамотность является одним из обязательных навыков. Это менеджеры, секретари, делопроизводители и персональные ассистенты, менеджеры по работе с клиентами, копирайтеры, редакторы и SMM-менеджеры. 39% опрошенных ответили, что ошибки не являются для них однозначным показателем некомпетентности сотрудника.

За последние 10 лет работодатели стали гораздо терпимее в отношении неграмотных соискателей. Так, в 2011 году 68% рекрутеров отклоняли резюме с грамматическими и пунктуационными ошибками, сообщают представители SuperJob. То есть количество людей, имеющих такие установки, сократилось на 18%.