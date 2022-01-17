Работников Балтийского завода без QR-кода не пустили на работу

В Санкт-Петербурге пропуска сотрудников, не имеющих QR-код о вакцинации или о перенесённом заболевании коронавирусной инфекцией, были заблокированы руководством Балтийского завода. Специалисты, отстранённые от работы, приняли решение обратиться с заявлением в полицию и позвонить руководству предприятия, пишет «МК».

Как стало известно, инцидент произошёл на проходной завода в понедельник утром, 17 января. Сотрудников, отказавшихся от вакцинации, не пропустили на работу. В итоге у дверей собралось несколько десятков человек. По мнению работников Балтийского завода, подобные действия их начальства неправомерны, а приказ об обязательной вакцинации противоречит трудовому законодательству.

Пока количество отстранённых от работы сотрудников не выяснено, однако, по мнению самих работников завода, QR-коды не предоставили 20% персонала.

В сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано «Балтийский завод» сообщалось, что персонал проходит через Кожевенную линию, так как на Косой линии находится много полиции и ограждений.

Ранее сообщалось, что руководство Google объявило своим сотрудникам, что они потеряют заработную плату и будут уволены, если не станут соблюдать политику компании по вакцинации от коронавируса. Работников, не выполнивших правила вакцинации до 18 января 2022 года, отправят в оплачиваемый отпуск на 30 дней. После этого компания отправит их в «неоплачиваемый личный отпуск» на срок до шести месяцев с последующим увольнением.

В Роспотребнадзоре пока рассматривается опыт других стран по вопросу введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса без медицинских оснований.