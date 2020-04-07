Работникам хлебокомбината в Энгельсе выдали маски на случай ядерной войны

https://static.news.ru/photo/5e094e3a-78b0-11ea-a68b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Gaulke/imageBROKER.com/Global Look Press

В Энгельсе работникам хлебокомбината, которым не досталось медицинских масок, выдали маски времён СССР, предназначенные для защиты от радиации на случай ядерной войны.

Как пишет «Подъём», сотрудники жалуются, что в таких масках работать невозможно, в них жарко, ничего не видно, к тому же они плохо пахнут.

Вы попробуйте в ней на нашем хлебокомбинате поработать, там и так жара под 60 градусов, — отметили они.

Однако спустя несколько дней всем работникам хлебокомбината раздали «современные обычные маски», уточняет издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что использование людьми медицинских масок способно повлиять на снижение темпов распространения коронавируса. Исследование в Гонконгском университете провела международная группа учёных. Ей удалось установить пользу масок. Так, их ношение серьёзно снизило количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого пациентами воздуха.