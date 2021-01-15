Работавший под видом массажного салона бордель закрыли в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/75a99a0e-57da-11eb-873a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бордель, который работал под видом массажного салона.

Согласно данным пресс-службы столичного главка МВД, притон для занятия проституцией располагался в районе Хамовники в Сеченовском переулке.

По адресу места происшествия задержана подозреваемая — 38-летняя приезжая женщина, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанная работала администратором салона. Она рассказала, при каких условиях предоставлялись интимные услуги.

Также полицейские задержали пять приезжих девушек в возрасте от 19 до 30 лет, оказывающих услуги сексуального характера за деньги.

В отношении администратора возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией. На остальных составлены административные протоколы за занятие проституцией.

Как писал NEWS.ru, в ноябре полицейские ликвидировали другой бордель в центре Москвы, задержав организатора притона и шесть проституток. В доме на Садовнической улице полиция проверяла информацию о том, что под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера.