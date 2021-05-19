Пётр Толстой высказался о ЕГЭ как о системе «недоучек»

https://static.news.ru/photo/b6b981fc-b8e3-11eb-b597-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал опрос россиян, почти 70% которых высказались против ЕГЭ. Депутат считает, что в стране давно пора пересмотреть подход к образованию и перестать выпускать «недоучек», пишет РИА Новости.

Толстой уверен, что ЕГЭ является неэффективной системой оценки знаний школьников. Она вынуждает детей тратить несколько лет на то, чтобы «запомнить правильные ответы и научиться заполнять бланки», приводит издание слова парламентария.

Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования, — заявил Толстой.

Как сообщалось ранее, большинство россиян (68%) относятся к единому госэкзамену (ЕГЭ) негативно и считают, что его следует отменить. Противники ЕГЭ считают, что в процессе подготовки к нему выпускников «натаскивают» только на определённые типы вопросов и решение конкретных видов задач.