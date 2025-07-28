Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 июля, сорняки и грибки

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 июля, сорняки и грибки

Полынь захватывает лидерство, сорняков становится больше, злаков — меньше. А грибки все еще в игре: об этих и других данных мониторинга уровня пыльцы сегодня читайте в нашем материале.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня, 28 июля

Понедельник в столице обещает быть теплым, но пасмурным. В течение дня будет облачно, а к вечеру и в ночные часы возможны дожди. Температура комфортная — до +28 °C, ветер слабый. Такая погода способствует накоплению аллергенов в атмосфере, особенно в утренние и вечерние часы.

Уровень пыльцы 28 июля

Ситуация с аллергенами в Москве остается напряженной. Полынь уверенно выходит на первый план — это главный поллинозный провокатор ближайшего времени. Ее концентрация в воздухе держится на высоком уровне и с каждым днем только увеличивается. Особенно тяжело дышится вблизи открытых участков, пустырей и дорог. Снизить уровень пыльцы полыни в воздухе могут дожди.

Сорные травы в целом становятся все активнее: к полыни присоединяются и другие представители — их пыльца постепенно накапливается и может вызывать реакции у чувствительных людей. Маревые пока остаются на низком уровне, но общее пыление сорняков растет.

Злаки отцветают, и их становится меньше, но полностью они не исчезли — пыльца злаков еще фиксируется, особенно в зеленых районах и Подмосковье. Аллергикам по-прежнему стоит учитывать их влияние.

Плесневые грибки остаются важным аллергеном. Особенно активен кладоспориум, концентрация его спор по-прежнему превышает 1000 единиц на кубометр, что считается очень высоким уровнем.

Уровень пыльцы сейчас остается высоким, с четким смещением фокуса на сорные травы и полынь. Грибки также представляют опасность. Если вы страдаете от поллиноза или астмы, избегайте длительных прогулок, особенно в вечерние часы, и следите за прогнозами. Помните, что они могут отличаться в зависимости от районов.