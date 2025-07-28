Стало известно о «разведке» террористов перед нападением на «Крокус»

Стало известно о «разведке» террористов перед нападением на «Крокус» Исполнитель теракта в «Крокусе» Шамсидин мог приехать туда заранее для разведки

Один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридуни Шамсидин дважды посещал концертный зал для разведки перед нападением. Согласно материалам уголовного дела, имеющимся у ТАСС, первый раз он пришел на концерт 7 марта под видом зрителя.

Фаридуни Шамсидин 7 марта 2024 года приобрел билет на концерт исполнителя Алессандро Сафино, посетив в тот же день указанный концерт, изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость, — говорится в документах.

22 марта он снова прибыл в «Крокус» за четыре часа до теракта. Это было сделано для проверки уровня охраны.

После второй разведки Шамсидин сообщил сообщникам, что атака возможна. В 19:45 по указанию куратора террористы начали нападение. Эти данные подтверждают тщательную подготовку преступления.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта были вооружены тремя автоматами Калашникова с 59 магазинами и 1381 патроном. Помимо этого оружия, они имели пистолет Макарова, четыре ножа, пять бутылок с бензином, зажигалки и налобные фонари. Преступники использовали автомобиль «Рено-Символ» для доставки оружия и боеприпасов к месту теракта.