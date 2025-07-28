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28 июля 2025 в 07:09

Симоньян сравнила Польшу и Литву с гиенами за захват русских земель

Симоньян: гиены Польша и Литва подобрали часть русских земель после ига

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польша и Литва, словно стервятники и гиены, подобрали часть русских земель в трудный период истории Руси после монголо-татарского ига, заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, историкам еще предстоит выяснить, как именно пострадала русская культура и русское градостроительство в те времена.

Польша вместе с Литвой, как настоящие стервятники, гиены. Кто бросается на мертвечину или на умирающее? Стервятники, гиены. <…> Когда лежало все это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель, — подчеркнула журналист.

Особое внимание она уделила роли Екатерины II в возвращении этих территорий, отметив, что императрица, будучи по происхождению немкой, сумела восстановить историческую справедливость. Симоньян также напомнила, что другие части Польши в ходе разделов отошли Австрии и Пруссии, в то время как Россия возвращала только свои прежние владения.

Ранее главред RT заявила, что Хазарский каганат прекратил существование после военного конфликта с Древней Русью. По ее словам, некогда могущественное государство контролировало обширные территории и собирало дань с соседних народов, однако после похода на Русь от каганата «не осталось и следа».

Маргарита Симоньян
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