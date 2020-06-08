Пятидесятники увидели в пандемии новые возможности для проповеди

https://static.news.ru/photo/5f3e649c-a9a3-11ea-83ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые возможности для служения и проповеди помогли христианской церкви справиться с коронавирусом. Об этом заявил епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской — пятидесятников (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.

Коронавирус не одолел Церковь, как не одолели её гонения и другие испытания в прошлом, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Интернет наполнился новыми христианскими программами, музыканты-пятидесятники записывают новые песни, а не только богослужения. При этом в сеть попадали и новые домашние музыкальные группы.

Как сообщал ранее NEWS.ru, патриарх Кирилл пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса. На начальных этапах распространения инфекции не все восприняли её как серьёзную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия, заявили в Московской патриархии.