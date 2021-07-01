Пьяных водителей в России станут определять моментально

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в 2022 году в России появится оборудование, с помощью которого сотрудники ГИБДД смогут моментально определять пьяных водителей. Об этом он рассказал радио «Милицейская волна».

Черников отметил , что треть от общего количества ДТП с погибшими составляют случаи, когда за рулём находился пьяный водитель.

Мы, в рамках реализации национального проекта, уже в следующем году увидим средства индикации, — подчеркнул он.

По его мнению, закупкой таких приборов ГИБДД переймёт эффективный опыт других стран.

Ранее стало известно, что в России ужесточат уголовную ответственность в отношении водителей, которые ранее были судимы за пьяные аварии, где пострадали или погибли люди. Для таких нарушителей штраф составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы увеличится до трёх лет.