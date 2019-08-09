Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин назвал интернет-энциклопедию Wikipedia источником с отчасти недостоверной информацией. Поэтому он посоветовал студентам не пользоваться ею.

Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить. Сегодня есть отдельный бизнес, который заключается в том, что по заказу тех или иных компаний создаются статьи в Wikipedia и правятся​, — сказал он...