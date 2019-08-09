Байк-шоу «Тень Вавилона» проходит под Севастополем. Участие в нём принимает и президент Владимир Путин.
Он приехал на площадку на мотоцикле «Урал» и в косухе, в сопровождении скандально известного байкера Хирурга.
Зрителей шоу ждёт концерт с участием Григория Лепса и Владимира Кузьмина, Вадима Самойлова («Агата Кристи»), групп «Кипелов», «Пилот» и «Слот». Кульминацией вечера станет шоу с «разрушением Вавилонской башни».
Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днём физкультурника. Он отметил особое значение спорта в патриотическом воспитании молодого поколения и выразил особую признательность работникам спортивной сферы. В частности, Путин заявил, что их «компетентность, энтузиазм и преданность делу» вносят значительный вклад в поддержание Россией статуса великой спортивной державы, писал News.ru.