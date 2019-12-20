Фото: kremlin.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил показатели народного доверия Владимиру Путину по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 19 декабря. Реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени.

ВЦИОМ провёл несколько фокус-групп в разных городах России и выяснил, что показатель одобрения деятельности президента вырос по сравнению со значениями прошлой недели до 64%. Уровень доверия составил 71,2%.

Также, по результатам исследования, Дмитрию Медведеву доверяют 37,5% опрошенных, Владимиру Жириновскому — 37,8%, Геннадию Зюганову — 33,2%.

Ранее NEWS.ru писал, как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина.

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