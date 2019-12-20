Фото: kremlin.ru

Экс-сенатор Чечни Умар Джабраилов рассказал, при каких обстоятельствах зародилась дружба главы республики Рамзана Кадырова и рэпера Тимати. По его словам, это произошло в 2008 году в Москве.

Всё началось с того, что Тимати захотел спеть дуэтом с канадской певицей Нелли Фуртадо, которая давала концерт в «Олимпийском». Он приехал на стадион с охраной, прошёл в гримёрку, подарил Фуртадо...