Путин запретил военным распространять в СМИ и Интернете сведения о службе

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Распространение в Интернете и передача в СМИ информации о своей службе является для военнослужащего грубым дисциплинарным проступком. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Подписанный 6 мая документ вносит поправки в Дисциплинарный устав Вооружённых сил РФ. Отныне запрещается распространять информацию о местах нахождения военнослужащих и принадлежности к родам войск. Также не разрешено делится такими данным о коллегах и уволенных со службы, членах их семей или родителях.

Кроме того, запрещается распространять детали своей военной службы, информацию о деятельности органов военного управления, в том числе информацию о дислокации или передислокации органов военного управление и воинских частей.

Данные действия будут расцениваться как грубый дисциплинарный проступок, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает вводить запрет на выезд за границу граждан страны, уволенных со службы в ФСБ. Ограничения могут устанавливаться с момента завершения работы в службе. В результате россиянин может потерять возможность посещения других стран на срок до пяти лет.