https://static.news.ru/photo/6b6a3eec-6e81-11ea-8204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Об этом объявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сегодня произошли изменения в графике президента: он отменяет вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков добавил, что трансляция обращения Путина начнётся по телевидению в 15:00 мск.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у России достаточно сил и финансовых средств для борьбы с коронавирусом. При этом она отметила, что власти с благодарностью примут помощь бизнеса, писал NEWS.ru.