Путин выразил надежду на ритмичное выполнение его послания

https://static.news.ru/photo/5ae6548c-b892-11eb-b703-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал чиновников ритмично работать, чтобы выполнить его послание Федеральному собранию. Глава государства отметил, что рассчитывает на это, пишет ТАСС.

Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания, — сказал президент.

Глава государства напомнил, что 2 мая был утвержден перечень поручений по итогам его послания. Таким образом, все задачи были полностью сформированы — назначены исполнители и согласованы сроки. В первую очередь, речь идёт о формировании единой системы поддержки семей с детьми, дальнейшего развития образования и здравоохранения, а также о защите окружающей среды.

Выступая на совещании по реализации положений послания Федеральному собранию, Путин также добавил, что все задачи «должны быть реализованы ровно так и с таким результатом, который ожидают наши граждане».

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Документ был направлен на реализацию предложений, высказанных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.