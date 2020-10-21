Путин выпил с Михалковым шампанского по видеосвязи

https://static.news.ru/photo/d428e0f2-13ac-11eb-a0fc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи поздравил режиссёра Никиту Михалкова с юбилеем. Мэтру исполнилось 21 октября 75 лет.

Политик пожелал ему творческого долголетия, а также сообщил о присвоении звания Героя Труда. Участники диалога во время беседы также выпили немного шампанского.

Не могу не поздравить вас хотя бы в такой форме — модная сегодня форма «онлайн», — но всё-таки напрямую хотел видеть вас и поздравить с юбилеем, — заявил Путин.

Никита Михалков родился в октябре 1945 года в семье известного поэта и писателя Сергея Михалкова и его жены Натальи Кончаловской, которая тоже трудилась на ниве писательского мастерства. Творческая атмосфера в доме повлияла на будущего режиссёра и его брата — Андрея Кончаловского, не менее известного мастера кино. Несмотря на происхождение, творческий путь Никиты Михалкова не был безоблачным. Свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» он снял в возрасте 28 лет после службы во флоте, пишет ТАСС.

Хотя у Михалкова за плечами была звёздная роль в картине Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» — фильм мгновенно принёс славу 18-летнему артисту, — он долгое время всё же не мог похвастаться большими результатами, в отличие от старшего брата. Сегодня Никите Михалкову уже не надо никому доказывать, что он не менее других своих творческих родственников прославил свой род. Актёр, режиссёр, общественный деятель — Никита Михалков уделяет много внимания политике и культуре современной России. Делает это ярко, интересно, даже скандально, оправдывая своё реноме одной из главных персон современной российской общественной жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михалков принял решение из-за коронавируса не устраивать торжественный ужин по случаю своего юбилея. По словам самого мэтра, отказаться от празднования он решил, чтобы не подвергать никого из своих друзей и близких риску заразиться.