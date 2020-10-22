Путин: в РФ нет необходимости возвращаться к весенним ограничениям

https://static.news.ru/photo/f9c4170e-147f-11eb-a878-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящий момент в России нет необходимости возвращаться к жёстким ограничениям из-за коронавируса, которые были объявлены весной, заявил президент Владимир Путин.

В целом ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года. Например, когда мы отправили людей в оплачиваемый отпуск и закрыли целые предприятия. Нет такой необходимости, — сказал он.

По его словам, российская медицина сработала «достаточно эффективно»: были подготовлены резервы коечного фонда и закуплены лекарства. Также появились протоколы лечения, а врачи знают, как лечить коронавирус, передаёт РИА Новости.

Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами, — добавил политик.

Он отметил, что Швеция весной не вводила жёстких ограничений, но пришла к такому же экономическому падению, как и другие страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что коронавирусная инфекция не отпустила и до сих пор представляет серьёзную угрозу. По его словам, пандемия, с которой столкнулся мир, напомнила о хрупкости человеческой жизни.