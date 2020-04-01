Путин утвердил общероссийскую минуту молчания на 22 июня

https://static.news.ru/photo/df4f0d84-5369-11ea-8b20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин подписал закон о дате проведения общероссийской минуты молчания. Её утвердили на 22 июня 2020 года.

Согласно законопроекту, общефедеральная минута молчания будет проводиться ежегодно в день начала Великой Отечественной войны. Также документ позволит публиковать в интернете списки фамилий погибших людей, которые удалось выявить в ходе поисковой работы. Ранее такие публикации были доступны лишь для СМИ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, первой с инициативой ввести единую минуту молчания выступила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она также отметила, что сейчас фиксируются попытки девальвировать эту дату.