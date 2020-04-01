Путин утвердил общероссийскую минуту молчания на 22 июня

Российский президент Владимир Путин подписал закон о дате проведения общероссийской минуты молчания. Её утвердили на 22 июня 2020 года.
Согласно законопроекту, общефедеральная минута молчания будет проводиться ежегодно в день начала Великой Отечественной войны. Также документ позволит публиковать в интернете списки фамилий погибших людей, которые удалось выявить в ходе поисковой работы. Ранее такие публикации были доступны лишь для СМИ.
Как ранее сообщал NEWS.ru, первой с инициативой ввести единую минуту молчания выступила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она также отметила, что сейчас фиксируются попытки девальвировать эту дату.
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