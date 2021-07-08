Путин успокоил разволновавшегося ребёнка

В ходе онлайн-конференции президента России Владимира Путина с финалистами конкурса «Большая перемена» один из школьников от волнения расплакался. Глава государства успокоил его, сообщает Telegram-канал RT.

Мальчик не смог сдержать эмоций, рассказывая о своём проекте «Школа аристократа». Президент отметил, что его переживания подчёркивают «доброе отношение».

Это очень хорошо. Ты не стесняйся этих слёз. Не надо стесняться. Всё хорошо! — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Николай Березин предлагает назначать стипендии для одарённых школьников. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что это станет дополнительным стимулом для учеников.

Что касается размера стипендии, его нужно устанавливать, опираясь на опыт регионов, где уже такая поддержка действует. Но для школьников, считает депутат, важна любая поддержка, будь это хоть 3, 5, 15 или 20 тысяч рублей.