Президент РФ Владимир Путин поправил корреспондента NBC News, который, по мнению российского лидера, неверно интерпретировал его слова в интервью Financial Times. Замечание журналисту Киру Симмонсу глава государства сделал во время форума «Российская энергетическая неделя
Симмонс, задавая вопрос президенту, сказал, что в интервью
Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я сказал, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире, — пояснил Путин.
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