Симмонс, задавая вопрос президенту, сказал, что в интервью Financial Times тот якобы прогнозировал конец либеральной демократии, и «по сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса».

Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я сказал, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире, — пояснил Путин.