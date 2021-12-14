Путин удивился, что оплата штрафов стала «популярна» у россиян

Президент России Владимир Путин удивился информации, что уплата штрафов стала у россиян «популярным сервисом». Об этом он заявил на совещании с членами правительства, узнав от главы Минцифры Максута Шадаева, что на портале госуслуг было оформлено 46 млн штрафов ГИБДД на сумму 25 млрд рублей.

Как вы сказали? Уплата штрафов — это популярная услуга? Вы, конечно, погорячились. Понимаю, что там есть двойной смысл. Но популярным сервисом назвать уплату штрафов можно с большой натяжкой. Если понимать дословно то, что вы сказали, но ладно, я понимаю, — сказал Путин министру.

В преддверии новогодних праздников московская Госавтоинспекция подготовила для водителей памятку. Автолюбителям напомнили, в частности, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования караются штрафом на сумму 30 тысяч рублей и лишением прав на управление транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за передачу управления автомобилем нетрезвому лицу.

За пьяную езду без прав нарушителям грозит такой же штраф на сумму 30 тысяч рублей, а также арест на 10–15 суток. Если же гражданин решится управлять автомобилем, будучи уже лишённым прав за нетрезвое вождение, его могут отправить под суд.

Ранее сообщалось, что более шести тысяч россиян стали невыездными. Суд постановил не выпускать их, пока они не выплатят штрафы за получение или дачу взяток. Причём наказание является стократным к размеру взятки.