Путин справился о здоровье министров после крещенских купаний

https://static.news.ru/photo/51df40de-5b1c-11eb-97e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин начал рабочее совещание по развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза с вопроса о том, все ли его участники хорошо себя чувствуют после крещенских купаний.

Первый вопрос: из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Всё в порядке, все на рабочих местах? — цитирует ТАСС Путина.

Когда выяснилось, что заболевших нет, Путин сказал: «Слава Богу», и перешёл к теме совещания.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в этом году принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье. Он отметил, что российский лидер «не изменяет традициям».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также окунулся в прорубь на Крещение. Процесс сопровождался лаем его шпица.

В Крещение ежегодно власти и священнослужители организуют купели на открытых водоёмах по всей стране. Но в этом году в Русской православной церкви (РПЦ) призвали воздержаться от массовых крещенских купаний. Так, глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион напомнил, что крещенские купания не относятся к церковным ритуалам, но в результате перенесённой болезни организм многих верующих может быть ослаблен для погружения в ледяную воду.

Несмотря на то что московские власти официально не запретили крещенские купания, парки столицы отменили запланированные мероприятия. На официальном сайте столичной мэрии не появилось никакой информации о проведении крещенских купаний, хотя в прошлом году для этого были созданы более 40 точек.