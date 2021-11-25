Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН

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Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Александра Калашникова с должности главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщила пресс-служба Кремля. На его пост назначен заместитель руководителя МВД Аркадий Гостев.

Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Другим указом президент освободил от должности замруководителя МВД Аркадия Гостева и назначил его директором ФСИН.

О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Отставка Калашникова произошла на фоне появившихся в СМИ сведений о пытках над заключёнными в исправительных учреждениях Саратовской области. По версии следствия, в областной туберкулёзной больнице (ОТБ) № 1 регионального УФСИН несколько человек совершали «действия сексуального характера».

Как сообщалось, после обнародования видео с пытками были уволены 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области, ещё 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.